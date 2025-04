¿Cuándo será el próximo feriado en abril?

En el contexto de las numerosas celebraciones que marcan el calendario anual de Argentina, el 2025 se destaca por su riqueza en feriados que no solo invitan al descanso, sino que también celebran la rica herencia cultural e histórica del país

Ante ese panorama, solo habrá que esperar unos días para disfrutar de un descanso extendido. Esto se debe porque este año Semana Santa ocurre entre el 13 de abril (Domingo de Ramos) y el 20 de abril (Domingo Santo). Según dicta la Ley 27399 ―que detalla el establecimiento de feriados y fines de semana largos en nuestro país―, el Viernes Santo es un feriado nacional que suele dar paso a un fin de semana largo. En el caso de este año, el asueto cae el 18 de abril, por lo cual habrá tres días de descanso consecutivos.

Sin embargo, algunas personas podrán disfrutar un fin de semana largo de cuatro días por Semana Santa. Esto se debe a que el Jueves Santo ―que este año se da el 17 de abril― es considerado un día no laborable en nuestro país. La diferencia es que en estas últimas fechas el descanso no es obligatorio. Por lo tanto, queda a discreción de las empresas si sus trabajadores se pueden tomar este día o no. Además, a diferencia de los feriados, quienes trabajan en los días no laborables perciben la misma paga que un día normal.

Otra festividad religiosa que producirá días no laborables es el Pesaj, la Pascua Judía. El 13 y 14 de abril, por tratarse de los primeros dos días de la Pascua Judía, habrá sendos días no laborables. Por otro lado, el sábado 19 y domingo 20 el calendario oficial nacional guarda dos días no laborables por las últimas dos jornadas de Pesaj. En este caso, para garantizar el descanso, las personas de religión judía pueden comunicarlo a sus superiores, en caso de que no lo sepan, para que se les conceda la posibilidad de celebrar una fiesta tan importante para ellos.

El calendario de los feriados de abril 2025 guarda otro día no laborable. Se trata del jueves 24 de abril, cuando se conmemora el Día de Acción de Respeto y Tolerancia entre los Pueblos, una fecha que fue promulgada en 2007 a través de la Ley 26.199, en conmemoración del genocidio que fue víctima el pueblo armenio en 1915.

Qué se celebra cada día de Semana Santa

La Semana Santa es un período sagrado en el calendario cristiano que conmemora los eventos finales de la vida de Jesús de Nazaret. Comienza oficialmente con el Domingo de Ramos, que celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un evento recordado con la bendición de palmas y ramas de olivo.

El Jueves Santo es especialmente significativo, ya que recuerda la Última Cena de Jesús con sus discípulos, durante la cual instituyó la Eucaristía. Este día, los cristianos también rememoran el lavatorio de los pies, un acto de humildad y servicio realizado por Jesús. Durante la última cena, Jesús anticipó la traición por parte de Judas Iscariote, marcando así el inicio de sus sufrimientos.

El Viernes Santo es un día de solemnidad y penumbra en el que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. Es considerado un día de silencio, reflexión y penitencia, con servicios que incluyen la representación del Vía Crucis, un camino de dolor que recuerda los sufrimientos de Cristo desde su condena hasta su sepultura.

El Sábado Santo es un día de espera silenciosa, que se transforma en alegría con la celebración de la Vigilia Pascual por la noche, cuando los fieles conmemoran la resurrección de Jesús. Esta vigilia es considerada la celebración más importante del año litúrgico cristiano.

Finalmente, el Domingo de Pascua celebra la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte, marcando el fin de la Cuaresma y comenzando un período de 50 días que culmina en Pentecostés. Es un día de alegría y celebración, donde se resalta el mensaje de redención y esperanza.

Todos los feriados y días no laborables de abril 2025

Feriados

2 de abril: Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

Días no laborables