“Día del Preceptor”: por qué se celebra el 19 de septiembre en Argentina

Cada 19 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Preceptor, en homenaje a la labor que realizan en el ámbito educativo, facilitando la comunicación entre estudiantes, docentes, directivos y familias, y cumpliendo un rol clave para la convivencia dentro del establecimiento.

Este día de conmemoración no tiene un origen específico como otras efemérides de septiembre, pero fue elegido porque este mes está dedicado a la educación, en el que se rinde homenaje a todos los actores que participan en la enseñanza, incluidos docentes y auxiliares.

La importancia del rol del preceptor

Un preceptor es responsable de que se cumplan ciertas ordenanzas, leyes o tradiciones dentro de un establecimiento. Algunas de las funciones que tienen que llevar a cabo son las siguientes:

Cuidado y seguimiento de los alumnos.

Colaborar con el profesor del curso en el acompañamiento y formación de alumnos, facilitando una buena convivencia en el aula.

Permanecer con los alumnos a su cargo hasta que llegue el profesor y mantener al tanto a los directivos de la escuela.

Atender a los alumnos en lo que necesiten.

Cumplir y hacer cumplir a los alumnos el acuerdo institucional de convivencia y las normas legales vigentes que regulan el funcionamiento escolar.

Supervisar el ingreso y salida de los alumnos.

Comunicar a las autoridades escolares cualquier situación que requiera medidas especiales o de prevención.

Fomentar y controlar el debido cuidado de las instalaciones y bienes de la escuela.

Frases para enviar este 19 de septiembre en el Día del Preceptor

Al consultarle a la inteligencia artificial sobre cuáles son las mejores frases para enviar en el Día del Preceptor, la tecnología nos da las siguientes:

Feliz día a quienes nos acompañan, escuchan y guían en cada etapa escolar: ¡gracias, preceptores!

Su rol es clave en la escuela, porque son el puente entre estudiantes, docentes y familias. ¡Feliz día!

Gracias por la paciencia, la dedicación y por estar siempre presentes en cada momento del camino educativo.

Un preceptor no solo organiza y acompaña, también escucha y aconseja: ¡feliz día!

Hoy celebramos a quienes hacen más humana y cercana la vida escolar. ¡Gracias, preceptores!

El aula no sería lo mismo sin su compromiso y acompañamiento diario. ¡Muy feliz día del Preceptor!

Por ser sostén, guía y compañía en la escuela, ¡gracias infinitas en su día!

El preceptor es ese apoyo silencioso que siempre está cuando lo necesitamos. ¡Felicidades en su día!

Hoy reconocemos su labor fundamental para la educación y la convivencia. ¡Feliz día del Preceptor!

Más que una función, ser preceptor es una vocación. Gracias por elegir acompañar nuestra formación.

Todas las fechas relacionadas con la educación en septiembre