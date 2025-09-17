“Día del Psicopedagogo”: por qué su trabajo es clave en escuelas, salud y empresas

Cada 17 de septiembre, la Argentina celebra el Día del Psicopedagogo en conmemoración a una figura clave en el desarrollo de la disciplina: Jean Piaget. Esta fecha, instaurada en la década de 1980, busca reconocer la labor de los profesionales que guían, evalúan y potencian los procesos de aprendizaje en diversos ámbitos, desde la educación formal hasta la salud y el entorno laboral.

Más allá de los libros

En un mundo que evoluciona rápidamente, el aprendizaje no se limita a la adquisición de conocimientos en el aula. Es un proceso complejo, que abarca aspectos biológicos, neuronales, psicológicos, sociales y emocionales.

Los psicopedagogos son los especialistas encargados de desentrañar esta complejidad, identificando tanto las fortalezas como las dificultades de cada persona para diseñar intervenciones personalizadas.

Su rol es fundamental para que cada individuo no solo adquiera información, sino que también desarrolle habilidades cognitivas y emocionales esenciales. No se trata solo de saber leer o resolver un problema matemático, sino de transformar la realidad personal y social a través del conocimiento.

Un campo de acción amplio y diverso

El trabajo del psicopedagogo se extiende mucho más allá del ámbito escolar. Si bien en las escuelas su labor es vital para promover la inclusión educativa y acompañar los procesos de aprendizaje, su influencia se siente en múltiples sectores:

Ámbito social: participan en proyectos comunitarios para mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables, diseñando intervenciones que se ajusten a las metas y necesidades de cada comunidad.

Ámbito laboral: colaboran en procesos de selección y capacitación de personal, evaluando el potencial de aprendizaje de los candidatos y empleados para optimizar su desempeño.

Ámbito de la salud: trabajan en la evaluación y tratamiento de dificultades de aprendizaje, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

La vigencia de una profesión clave

En la sociedad actual, donde la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo son cruciales, la figura del psicopedagogo se vuelve indispensable. Son los profesionales que analizan las "ecologías de aprendizaje"—la manera en que las personas aprenden en cualquier contexto y edad—para crear propuestas que amplíen las capacidades de cada individuo.

La creciente complejidad del entorno digital, la necesidad de una mayor inclusión en las aulas y la demanda de personal altamente capacitado en las empresas, garantizan que la psicopedagogía continuará siendo una profesión de vital importancia.

A medida que las formas de aprender se transforman, el psicopedagogo se consolida como un facilitador indispensable, no solo diagnosticando dificultades, sino también fomentando el potencial humano y ayudando a construir una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para todos.

En definitiva, hablar de aprendizaje es hablar de futuro, y hablar de psicopedagogía es hablar de una disciplina esencial para construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Su rol será cada vez más relevante en el camino hacia un futuro mejor.