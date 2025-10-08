El Día del Trabajador Rural se celebra todos los 8 de octubre por ser la fecha en la que se dio a conocer el primer Estatuto del Peón de Campo, una ley que cambió los derechos de los trabajadores del sector.

La jornada tiene rango de feriado nacional para todas las personas que se encuentren bajo el Régimen Nacional del Trabajo Agrario. Así lo establece la resolución 7 sancionada en 2004, que en su primer artículo determina “declarar el día 8 de octubre de cada año como ‘Día del Trabajador Rural’ en el ámbito del Régimen Nacional del Trabajo Agrario anexo a la ley nº 22.248″.

Por qué se festeja el Día del Trabajador Rural

El Día del Trabajador Rural se conmemora el 8 de octubre, ya que en esta fecha cae el aniversario del día de 1944 en que se estableció el primer Estatuto del Peón de Campo. Aquella medida, reglamentada a través del decreto 28.169, fue tomada por el gobierno de facto presidido por el general Edelmiro Farrell, como una iniciativa de la Secretaría de Trabajo dirigida por Juan Domingo Perón. El estatuto contenía una serie de garantías laborales, entre las que figuraban “el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, salarios mínimos, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas”.

Este suceso ayudó a mejorar las condiciones laborales de este grupo de trabajadores. Según destaca el sitio oficial del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la normativa tuvo una gran importancia “en todo lo referido a la generación de derechos para los trabajadores que se vio estrechamente vinculada a la organización del trabajo en el campo argentino”.