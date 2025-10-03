“Día Mundial de la Sonrisa": origen, propósito y cómo celebrarlo cada octubre

En el año 1999 Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día.

Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor. Organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta.

El Día de la Sonrisa busca:

Promover la empatía y la amabilidad.

Concientizar sobre la importancia de la salud emocional.

Resaltar el impacto positivo de una sonrisa en la vida cotidiana.

Generar pequeñas acciones solidarias.

En definitiva, este día recuerda que sonreír es un acto que mejora la vida propia y la de los demás.

¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Sonrisa?

Como el objetivo de este día es llevar alegría a todo aquel que la necesite, podemos desde hacer obras caritativas hasta dedicarle toda una tarde a un amigo que sabemos que está atravesando por un mal momento. O simplemente sonreí siempre que tengas ganas. Te sentirás mejor y harás sentir mejor al que está a tu lado.

Otra buena manera es compartir frases graciosas, imágenes y videos que promuevan la alegría en otros. Aprovechemos al máximo la conectividad y contagiemos una sonrisa de forma viral. Usa los hashtag #WorldSmileDay #DiaMundialDeLaSonrisa.