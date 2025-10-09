¿El 10 de octubre es feriado nacional o día no laborable?

El viernes 10 de octubre se fijó como feriado nacional con fines turísticos. La norma indica que las fechas trasladables que caigan durante los tres días no hábiles de la semana “podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”. El próximo fin de semana largo se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha original es el 12 de octubre.

Hasta 2010 esta efeméride fue conocida como el “Día de la Raza” y refería a la llegada de Cristóbal Colón a América. Sin embargo, en ese mismo año, se decidió modificar la denominación que tiene como foco celebrar la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos que habitan en el territorio nacional.

Según el calendario 2025, aún restan tres períodos de descanso extendido y cinco jornadas inamovibles de acuerdo a lo establecido por el Gobierno nacional.

Los feriados son días de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores. Si por alguna razón debés trabajar durante un feriado, tu empleador tiene la obligación de pagarte el doble de tu salario habitual.

En tanto que, los días no laborables, la decisión de si la jornada de trabajo se desarrolla o no recae en el empleador. Si se cumple como empleado/a con la realización de la labor correspondiente, percibirás su sueldo sin ningún remuneración extra.

Próximos fines de semana largo del calendario 2025

- Viernes 21 al lunes 24 de noviembre

- Sábado 6 al lunes 8 de diciembre

La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable, regulado por la Ley 20.744 o de Contrato de Trabajo (LCT) y la Ley 27.399 es que durante un feriado nacional durante estas jornadas se aplican las normas del descanso dominical. Es decir, si un empleado desempeña tareas laborales durante la jornada, tiene derecho a recibir el doble de su salario habitual.

Cabe señalar que para la administración pública, la aplicación del día no laborable es obligatoria, mientras que para el sector privado es optativo. Esto significa que, a excepción del sector de bancos, seguros y actividades afines que pueden tener su propia reglamentación, las dependencias estatales no estarán abiertas durante los días no laborables.