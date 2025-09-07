¿Hay clases? Qué pasa el 11 de septiembre en Tucumán

El Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre de cada año, una efeméride que recuerda a Domingo Faustino Sarmiento. En este día se acostumbra también destacar el trabajo de los docentes, por lo cual no suele haber clases. Este año cae jueves, por lo cual los maestros y sus alumnos podrán disfrutar de un día de descanso en el noveno mes del año.

Cabe recordar que este feriado escolar solo aplica para los maestros y alumnos de las escuelas primarias de todo el país. La otra fecha que se celebra en este mes con una jornada de descanso en las secundarias y las universidades es el Día del Estudiante. Este se festeja el 21 de septiembre, que este año cae domingo. Este asueto parcial no se trasfiere a otro día, por lo cual este año no podrán disfrutar de un día extra de descanso.

En la previa del día libre para los maestros, el Ministerio de Educación, con la profesora Susana Montaldo como titular, hará un homenaje en el que se distinguirá a algunos docentes de la provincia. El acto por el Día del Maestro será a las 8.30, como el año pasado, en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, y se espera la asistencia del gobernador Osvaldo Jaldo.

Por qué el Día del Maestro se asocia a Sarmiento

La fecha elegida para la celebración del Día del Maestro coincide con el aniversario del fallecimiento de Sarmiento, que fue el 11 de septiembre de 1888. Se decidió homenajear al “padre del aula” en esta fecha, además de exaltar la figura de los docentes y del personal que permite el funcionamiento de las escuelas.

Domingo Faustino Sarmiento fue un político y educador argentino que dedicó su carrera al desarrollo de la educación en el país. Luego de formarse de manera autodidacta, ocupó diferentes cargos políticos, como concejal, senador y gobernador de la provincia de San Juan. En 1868 fue electo presidente de la Nación, puesto que mantuvo hasta 1874. Durante su mandato, Sarmiento creó más de 800 colegios e ideó leyes, programas e institutos orientados a la expansión educativa.

Uno de los pilares del pensamiento de Sarmiento era el alcance de la educación para todos. Fue una figura fundamental para el aumento de instituciones educativas y, gracias a la ley de subvenciones, pudo reunir fondos para alcanzar esta meta. Durante su presidencia, el 70% de las escuelas que fundó eran públicas, lo que permitía que más personas pudieran formarse en el ciclo primario de manera gratuita. Así logró incrementar el alumnado de 30.000 a 110.000 estudiantes.

Otro de los logros por los cuales se lo reconoce a Sarmiento es la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Biblioteca Nacional de Maestros, dos instrumentos claves para la difusión y la formación académica. Asimismo, invitó a decenas de docentes que provenían de Estados Unidos para que compartieran sus experiencias y habilidades con los maestros argentinos y de esta manera pudieran ampliar sus conocimientos. Consideraba esencial que el personal educativo se encontrara en formación constante en diferentes áreas. Asimismo, abogó para que las mujeres pudieran gozar del derecho a recibir educación.

Luego de concluir su mandato presidencial, se trasladó a Asunción, Paraguay, donde falleció. Su legado se extendió a otras regiones de América Latina, donde países como Chile, Paraguay y Perú tomaron como inspiración sus ideas y planes educativos. Durante la primera Conferencia Interamericana de Educación, llevada a cabo en 1943 en Panamá, se decidió crear una fecha en honor a este prócer con el fin de destacar el importante rol de los maestros.