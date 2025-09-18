Un incendio de gran magnitud se inició en un galpón dedicado al tratamiento y reciclado de aceite industrial, ubicado en Cangallo 1700, entre Frías Silva y avenida Alem, en el barrio Los Chañaritos, Manantial Sur. Personal de la Unidad Regional Capital, Zona 4, acudió rápidamente al lugar y montó un anillo de seguridad, cortando calles y evacuando a vecinos de las inmediaciones para reducir riesgos.

Según fuentes oficiales, la combustión en el depósito, donde se almacenaban barriles de 200 litros de aceite quemado, provocó la propagación de las llamas hacia tres viviendas próximas y dañó dos vehículos estacionados frente al local. El propietario del galpón resultó con quemaduras en el tórax y en miembros inferiores y fue trasladado al Hospital Centro de Salud, donde permanece internado en terapia intensiva.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, informó que el paciente presenta quemaduras que abarcan entre el 40 y el 50 % de la superficie corporal en la parte inferior, sin compromiso de la vía aérea, por lo que no requirió intubación y se encuentra estable bajo observación médica. En el sitio trabajaron bomberos y personal de emergencias hasta controlar el foco, y se continúa con tareas de enfriamiento y peritajes para determinar las causas exactas del siniestro.