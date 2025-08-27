“La causa es un horror”: Marcelo Corazza se defendió al iniciar el juicio por corrupción de menores

Este miércoles comenzó el juicio oral contra Marcelo Corazza, el productor de televisión acusado de corrupción de menores. Enfrenta cargos que prevén penas de entre 3 y 15 años de prisión.

Antes del inicio de la audiencia, Corazza fue interceptado por la periodista Mercedes Ninci en el bar de los tribunales de Comodoro Py. En un breve intercambio registrado en video, el exganador de Gran Hermano se defendió de las acusaciones y se mostró molesto por la situación.

“Me voy a defender donde me tengo que defender. La causa es un horror. No tengo nada que ver, soy inocente desde el primer día y tengo cómo demostrarlo”, expresó. Luego, se incomodó con la cercanía del celular que Ninci le acercaba para grabarlo: “No me acerques tanto el teléfono, Mercedes”, le pidió.

Los detalles de la acusación contra Marcelo Corazza

El juicio está a cargo de los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni, quienes deberán resolver en base a las imputaciones formuladas por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano.

Según la acusación, Corazza formaba parte de una red que reclutaba adolescentes varones con el presunto objetivo de “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

Los hechos habrían ocurrido en un período que abarca desde 1999 hasta marzo de 2023, en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones.

En los inicios del caso, Corazza fue detenido, aunque más tarde recuperó la libertad. Días antes del inicio del juicio, volvió a defender su inocencia en declaraciones al programa Intrusos (América): “Soy inocente, así que voy a ir a defenderme. Yo no me defendí nunca hasta ahora. Voy a defenderme donde me tengo que defender, que es en la Justicia”.