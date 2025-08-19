¿Llegarán las lluvias a Tucumán?
Mira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas en la provincia.
Una extensa franja del centro del país permanece bajo alerta por tormentas que se iniciaron el lunes por la noche y continúan activas, pero los tucumanos, atentos a la posibilidad de que esas precipitaciones se desplacen hacia la provincia, pueden esperar alivio: según el Servicio Meteorológico Nacional, no se prevé que las tormentas alcancen la región, de modo que la jornada del miércoles transcurrirá fresca y con sol en gran parte del día.