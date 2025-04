"Marita nos marcó el camino a seguir en la lucha contra la trata de personas"

En el 23° aniversario del secuestro y desaparición de Marita Verón, su madre, Susana Trimarco, visitó la Legislatura para participar de una mesa debate centrada en las modificaciones necesarias a la Ley Nacional de Trata de Personas. Antes del encuentro, realizado en el octavo piso, fue recibida por el vicegobernador Miguel Acevedo, quien reiteró el respaldo de la Legislatura a su lucha.

"Hoy es un día muy difícil para mí, pero siempre recordaré a Marita con alegría. A pesar de todo lo que sufrimos por su desaparición, ella nos marcó el camino a seguir y logró visibilizar la trata de personas en Argentina", expresó Trimarco durante la apertura de la mesa debate, presidida por el titular de la Comisión de Seguridad y Justicia, Carlos Nájar. El encuentro contó con la participación del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo; y el jefe de Policía, Joaquín Girvau, entre otros.

La lucha de Trimarco trascendió lo personal y se convirtió en un símbolo de resistencia y perseverancia, al punto de que el gobierno de Estados Unidos la distinguió con el título de "Madre Coraje".

"La ley actual de trata de personas quedó obsoleta y no ofrece herramientas suficientes para que las víctimas obtengan justicia", sostuvo Trimarco. "Se deben aumentar las penas: una persona que secuestra no puede recibir solo 12 años de prisión y luego salir en libertad tras tres años de preventiva". Además, subrayó la necesidad de que el Estado repare el daño causado a las víctimas, especialmente en el área de salud mental. "Rescaté a muchas chicas entre 2004 y 2005 y, aún hoy, siguen con tratamientos psicológicos y psiquiátricos. No pueden conseguir trabajo ni reinsertarse en la sociedad".

Finalmente, Trimarco agradeció al vicegobernador Acevedo por abrir las puertas a este debate. "Él siempre ha estado comprometido con la Fundación y con los tucumanos. Antes de ser vicegobernador, trabajamos juntos de manera coordinada y silenciosa, porque en esto no se puede hacer propaganda", señaló.

Por su parte, el legislador Carlos Nájar destacó el compromiso del vicegobernador Acevedo de convocar a representantes de los tres poderes del Estado para modificar la ley: "Este delito muta constantemente y requiere una ley ágil y contundente".

La mesa debate también contó con la participación del fiscal federal Pablo Camuña; el Dr. Carlos Varela; la profesora Fernanda Gil Lozano; el Dr. José Dantona; el Dr. Carlos Garmendia; y el Dr. Ignacio López Bustos, entre otros especialistas. /Legislatura