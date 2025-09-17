¿No estás en el padrón electoral para el 26 de octubre? Guía para consultar y presentar reclamos

La publicación del padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales de 2025 marca el desenlace de un año electoral clave para la ciudadanía argentina.

Desde este martes se puede verificar la inclusión personal en la nómina de electores, paso fundamental para poder sufragar el domingo 26 de octubre, entre las 8 y las 18 horas.

Por primera vez en una elección nacional, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema implementado tras la sanción de la Ley 27.781, que modificó el Código Electoral Nacional.

La BUP consiste en una papeleta que reúne en un solo documento a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos habilitados para la elección, lo que representa un cambio significativo respecto de los métodos tradicionales.

Cómo saber si figuro en el padrón electoral

Para consultar la inclusión en el padrón, el elector debe ingresar al sitio web www.padron.gov.ar, seleccionar la sección “Elecciones Nacionales” y completar los campos requeridos: Documento Nacional de Identidad (DNI) sin puntos ni letras, género elegido, distrito y el texto de verificación de una imagen. También se puede realizar acá:

A través de esta consulta, el sistema brinda el número de orden, la mesa y el establecimiento asignado para emitir el voto.

Qué hacer si no figuro en el padrón

En caso de detectar errores u omisiones en los datos personales —como nombre, apellido, género, domicilio o distrito—, o si se requiere solicitar la eliminación de personas fallecidas del padrón provisorio, los ciudadanos tienen un plazo de 9 días para corregir cualquier error u omisión detectado en el padrón definitivo, limitándose únicamente a la enmienda de erratas u omisiones.

El cierre del padrón provisorio y del plazo para la inclusión de novedades registrales, como actualizaciones de datos personales en el DNI, tuvo lugar el 19 de abril. Los reclamos pueden presentarse a través de este link.