¿Te toca trabajar en Semana Santa?: Qué días se paga doble y cuáles son feriados

Este 2025, la Semana Santa se celebra del jueves 17 al domingo 20 de abril. Muchas personas tendrán cuatro días para descansar o hacer una escapada turística. Qué días son feriados, cuáles son jornadas no laborables y cómo se pagan en caso de trabajar.

¿Es feriado el jueves 17 de abril en Argentina?

El jueves 17 de abril de 2025, correspondiente al Jueves Santo, no será feriado nacional en Argentina. Esta jornada está legalmente contemplada como un “día no laborable”, una categoría distinta de los feriados, definida en el Artículo 1° de la Ley 27.399 sobre Feriados Nacionales y Días No Laborables.

De acuerdo con el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), “en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”.

¿Es feriado el viernes 18 de abril en Argentina?

El viernes 18 de abril de 2025, correspondiente al Viernes Santo, será un feriado nacional inamovible en la República Argentina. Esta disposición se encuentra establecida por la Ley 27.399, que regula el régimen legal de feriados nacionales y días no laborables en el país.

También habilita la posibilidad de un fin de semana largo extendido, que en muchas regiones del país es aprovechado para desplazamientos turísticos o encuentros familiares.

Según la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, durante los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical, por lo que el trabajo es una excepción a la que el trabajador no está obligado. En caso que los empleados presten servicio esos días, cobrarán el doble de la remuneración normal diaria.

En tanto, la adhesión a un día no laborable está en manos de los empleadores, es decir que no es obligatorio asignarlo ni debe pagarse un extra por tener actividad ese día.

Qué se celebra el Día de Pascua

El Día de Pascua 2025 llegará para el domingo 20 de abril con los tradicionales huevos de chocolate. Sin embargo, la festividad tiene un origen religioso, y para los cristianos representa la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. El ritual comienza 40 días antes, con la Cuaresma, como una etapa de reflexión.

Para el pueblo Judío, las pascuas, también conocidas como Pesaj, representan la liberación de la esclavitud de Egipto y el exilio hacia la tierra prometida, relatada en el Antiguo Testamento.