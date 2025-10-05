¿Ya sabés cómo se usa la Boleta Única de Papel? Guía completa paso a paso

Este 26 de octubre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones generales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado de la Nación.

En esta ocasión, por primera vez se aplicará en comicios nacionales la Boleta Única de Papel (BUP), en cumplimiento de la Ley Nº 27.781 sancionada el 1 de octubre de 2024.

Paso a paso

Qué hacer ni bien llegás a la mesa

1. Recibís una sola boleta oficial y una birome.

2. Entrás a la cabina de votación.

¿Cómo leerla?

Columnas = partidos

Filas = categorías

Casillero = donde hacés tu marca

¿Cómo marcar?

Poné un tilde o cruz dentro del casillero en blanco. (No marques sobre la foto de los/as candidatos/as ni sobre el nombre del partido).

Cerrar el voto

1. Doblá la boleta siguiendo las instrucciones en el dorso.

2. Depositá en la urna (sin sobre) y firmá el padrón.

Tené en cuenta:

Dos marcas en una categoría → se anula ese tramo

Marca fuera del casillero → puede anular el voto

Podés dejar categorías en blanco