1 de octubre: “Día del Mar y la Riqueza Pesquera” en Argentina

El desarrollo de actividades sustentables en nuestro mar es un objetivo estratégico, no solo para nuestro país, sino también para el mundo entero. Desafíos presentes que se proyectan hacia el futuro, como el cambio climático y la creciente demanda de alimentos, instan a llevar a cabo políticas activas para cuidar y utilizar nuestras aguas de la manera más racional posible.

En 1937, por iniciativa de la Liga Naval Argentina, se estableció el 1 de octubre como el Día del Mar y la Riqueza Pesquera, por la importancia del componente marítimo nacional, su relevancia económica y medioambiental.

La mayor parte de nuestro planeta está cubierta por océanos y nuestro país, en particular, tiene una costa de más de 5.000 kilómetros –desde la desembocadura del Río de la Plata hasta el sur de Tierra del Fuego– y un mar de más de 2.800.000 km2, a los que se les suma la superficie de la plataforma continental –con la cual pasarían a contabilizarse 4.200.000 km2–; en tanto que el componente marítimo nacional es uno de los más productivos del mundo.

La República Argentina, como el resto del planeta, se enfrenta a grandes desafíos que amenazan la sustentabilidad de los océanos, reguladores del clima global. El continuo crecimiento demográfico, la globalización, la revolución tecnológica y el consecuente cambio climático están generando una demanda sin precedentes de recursos alimenticios, energéticos y minerales.

Los intereses marítimos de nuestro país continúan siendo objeto e instrumentos de la Defensa Nacional. Por ello es imperativo conocer, proteger y cuidar nuestro mar, fuente de recursos y oportunidades para todos los argentinos.

Es en este sentido que la Armada Argentina impulsa y defiende los intereses marítimos nacionales, contribuyendo a la fiscalización de la pesca ilegal; realizando el apoyo logístico a la actividad antártica argentina; protegiendo las vidas humanas en peligro a través del Servicio Nacional de Búsqueda y Rescate; y contribuyendo con la formación de nuevas generaciones de marinos.

En 2013, el Senado de la Nación sancionó la Ley de Áreas Marinas Protegidas y desde entonces se han establecido tres dentro de la Zona Económica Exclusiva de jurisdicción nacional, en vistas de proteger la biodiversidad marina.

Además, con este espíritu, en 2015 se promulgó la Ley Nacional 27.167, Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR), concretando así la denominada “Iniciativa Pampa Azul”, con el propósito de promover el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva en el Atlántico Sur. Esta iniciativa integra a todos aquellos organismos estatales que pueden aportar al conocimiento e innovación productiva de los sectores económicos y sociales vinculados al mar, y busca generar conciencia marítima en la Nación.

La Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedrabuena” (ESNP), en la totalidad de los cursos de formación y capacitación de oficiales, tanto de Cubierta como de Máquinas, cuenta con diseños curriculares con una visión ecosistémica de la pesca, incorporando los códigos de ética y pesca responsable vigentes a nivel nacional e internacional.

“Nuestra visión institucional es propender a la sustentabilidad de la pesca en el mar, en el marco de las normas de competencia del Código de Formación STCW (por sus siglas en inglés, Standards of Training, Certification and Watchkeeping) enmendado en 2010, para desempeñar los empleos o cargos a bordo de buques de pesca marítima, con la máxima eficiencia, seguridad de la vida y protección del medio marino para beneficio de la comunidad pesquera en general”, destacó el director de la Escuela Nacional de Pesca.

La valoración del mar y de las riquezas que nos ofrece posee una relevancia indiscutible. Esto nos exige una concientización y el trabajo conjunto de todos los actores involucrados para su conservación y aprovechamiento responsable./Arg