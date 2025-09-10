Actualmente, el hecho de separar residuos no es una moda, ya que, por el estado del mundo, es una necesidad. Cada gesto que uno lleva a cabo cuenta, por ejemplo, un kilo de papel recuperado evita la tala de árboles y el vidrio puede volver a usarse una y otra vez sin que pierda la calidad.

El secreto de todo esto está en incorporar prácticas que se puedan mantener en la rutina diaria. Teniendo organización y constancia, el hecho de reciclar se convierte en un hábito que ayuda a reducir la basura que termina en los contenedores y a cuidar los recursos naturales.

13 tips para reciclar en casa y ayudar al medio ambiente

Uno por uno: los 13 tips a tener en cuenta a la hora de reciclar

Dentro de la gran cantidad de consejos que andan dando vueltas, los que más repiten los expertos son:

  1. Separar correctamente: Lo ideal es tener varios tachos o un recipiente con divisiones para diferenciar papel, plásticos, vidrios y orgánicos.
  2. Enjuagar envases: Antes de tirarlos, lo que te conviene es limpiarlos. La excepción son los recipientes de productos tóxicos o aceites, ya que en ese caso nunca se enjuagan.
  3. Aplastar botellas y bricks: Reducir el volumen facilita el traslado y ahorra espacio en los contenedores. Las latas de metal pueden ir unas dentro de otras.
  4. Leer las etiquetas: Muchos envases incluyen símbolos que indican tanto el tipo de material como el contenedor correspondiente.
  5. Saber qué va en cada tacho: Por ejemplo, el azul para el papel y cartón. Amarillo para los plásticos, briks y latas. Verde para el vidrio. Marrón para los restos orgánicos. Gris para la basura que no se recicla.
  6. Aceite de cocina usado: Guardalo en botellas o frascos bien cerrados y lleválo a un punto de acopio. Nunca lo tires por la pileta ni por el inodoro.
  7. Residuos electrónicos: Desde celulares viejos hasta electrodomésticos grandes, todos deben ir a puntos limpios o a locales habilitados para su recolección.
  8. Pilas agotadas: Depositálas en contenedores especiales.
  9. Bombitas de luz: No van al vidrio común. Llevá las de bajo consumo, LED o fluorescentes a puntos de recolección en ferreterías o supermercados.
  10. Ropa en desuso: Podés acercarla a contenedores de organizaciones o campañas de marcas que promueven la reutilización y el reciclaje textil.
  11. Medicamentos vencidos: Los residuos farmacéuticos tienen un tratamiento especial. Acercalos a los puntos SIGRE que suelen estar en farmacias.
  12. Educar en familia: Cuando todos en casa participan, la tarea se vuelve mucho más fácil. Enseñales a tus hijos desde chicos.
  13. Comprar con conciencia: Elegí bolsas de tela en lugar de plástico y dale un segundo uso a los frascos o potes de vidrio para guardar los alimentos secos.
Tips para decorar tu casa con objetos reciclables