El 19 de septiembre se conmemora en el país el “Día del Instrumentador Quirúrgico”, fecha que recuerda el fallecimiento del Dr. Guillermo Bosch Arana, primer médico que incorporó al plantel quirúrgico a los instrumentadores.

Entre sus funciones, el instrumentador quirúrgico profesional está capacitado y habilitado para atender el bienestar del paciente quirúrgico, asistir al cirujano y al anestesiólogo en las cirugías mediante el dominio de las técnicas y la utilización del equipamiento e insumos del centro quirúrgico.

Tiene la misión de asistir, controlar, supervisar y evaluar el proceso de atención del paciente desde su ingreso al quirófano hasta su egreso a la sala de recuperación postanestésica.

Formación y ámbito laboral: