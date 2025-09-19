El 19 de septiembre se conmemora en el país el “Día del Instrumentador Quirúrgico”, fecha que recuerda el fallecimiento del Dr. Guillermo Bosch Arana, primer médico que incorporó al plantel quirúrgico a los instrumentadores.

Entre sus funciones, el instrumentador quirúrgico profesional está capacitado y habilitado para atender el bienestar del paciente quirúrgico, asistir al cirujano y al anestesiólogo en las cirugías mediante el dominio de las técnicas y la utilización del equipamiento e insumos del centro quirúrgico.

Tiene la misión de asistir, controlar, supervisar y evaluar el proceso de atención del paciente desde su ingreso al quirófano hasta su egreso a la sala de recuperación postanestésica.

Formación y ámbito laboral:

  • Formación académica: Para ser instrumentador quirúrgico se requiere una formación técnica o una licenciatura en el área. La licenciatura en Instrumentación Quirúrgica permite acceder a roles de gestión, investigación y docencia.
  • Inserción laboral: Los instrumentadores quirúrgicos se desempeñan en hospitales, clínicas y sanatorios, tanto en el sector público como en el privado. También pueden formar parte de equipos de gestión y asesoramiento en organismos de salud.
“Día del Preceptor”: por qué se celebra el 19 de septiembre en Argentina
"Día Nacional del Chamamé": origen, historia y por qué se celebra el 19 de septiembre