Efemérides
19 de septiembre: hoy se celebra el “Día del Instrumentador Quirúrgico"
Este profesional está capacitado y habilitado para atender el bienestar del paciente quirúrgico y asistir al cirujano y al anestesiólogo en las cirugías.
El 19 de septiembre se conmemora en el país el “Día del Instrumentador Quirúrgico”, fecha que recuerda el fallecimiento del Dr. Guillermo Bosch Arana, primer médico que incorporó al plantel quirúrgico a los instrumentadores.
Entre sus funciones, el instrumentador quirúrgico profesional está capacitado y habilitado para atender el bienestar del paciente quirúrgico, asistir al cirujano y al anestesiólogo en las cirugías mediante el dominio de las técnicas y la utilización del equipamiento e insumos del centro quirúrgico.
Tiene la misión de asistir, controlar, supervisar y evaluar el proceso de atención del paciente desde su ingreso al quirófano hasta su egreso a la sala de recuperación postanestésica.
Formación y ámbito laboral:
- Formación académica: Para ser instrumentador quirúrgico se requiere una formación técnica o una licenciatura en el área. La licenciatura en Instrumentación Quirúrgica permite acceder a roles de gestión, investigación y docencia.
- Inserción laboral: Los instrumentadores quirúrgicos se desempeñan en hospitales, clínicas y sanatorios, tanto en el sector público como en el privado. También pueden formar parte de equipos de gestión y asesoramiento en organismos de salud.