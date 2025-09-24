24 de septiembre: pasaron 213 años de la “Batalla de Tucumán”

La Batalla de Tucumán se libró entre el 24 y el 25 de septiembre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el marco de la guerra de independencia. Esta batalla fue decisiva para el alcance de la independencia y fue reconocida por el gran valor y coraje que debieron practicar las filas del Ejército Libertador del Norte, comandado entonces por el general Manuel Belgrano. Las tropas realistas, que duplicaban en número y arsenal militar a las filas independentistas, fueron resistidas y derrotadas por el Ejército del Norte, e incluso varios de sus hombres, alrededor de seiscientos, quedaron prisioneros.

Con un perfil destacable, Manuel Belgrano resultó una figura controvertida para el Primer Triunvirato, ya que se le había ordenado emprender la retirada desde Jujuy hacia Córdoba; sin embargo, Belgrano se opuso pese a las reiteradas misivas y órdenes de abandonar las zonas amenazadas por el avance de tropas realistas. Un fragmento de su negativa a emprender el regreso dice «Algo es preciso aventurar y ésta es la ocasión de hacerlo; voy a presentar batalla fuera del pueblo y en caso desagraciado me encerraré en la plaza hasta concluir con honor …..». No obstante, si no se hubiese alcanzado la victoria de esa batalla, otro hubiese sido el cantar de nuestra independencia.