Este 28 de septiembre, se celebra el Día del Rector en la Argentina. Es un día en el que se analiza la situación de la universidad junto a todos y cada uno de los miembros que forman la rectoría de la misma.

El Día del Rector en el país es en honor a la renuncia de Luis Posse, primer rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 28 de septiembre de 1930. Esta renuncia fue en protesta contra la intervención de la universidad tras el golpe de Estado de 1930 y se ha convertido en un símbolo de la defensa de la autonomía universitaria y la integridad académica.

Su origen inició por la necesidad de reunir a la comunidad universitaria para evaluar y presentar nuevas estrategias y alternativas para la continuidad de la misma, así como todos los logros conseguido en cada año.

La figura del Rector o Rectora ostenta la máxima responsabilidad de una Institución Educativa. Bajo su dirección, es un día en el que se analiza la situación de las instituciones junto a todos los miembros de la rectoría.

El rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la Universidad; en tal carácter, y en el ámbito de su competencia, es responsable de la gestión académica y administrativa, y debe adoptar las decisiones necesarias para el desarrollo y buen funcionamiento de la Institución.