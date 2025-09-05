5 de septiembre: Día del Scout y Día de la Buena Acción Diaria

Cada 5 de septiembre se celebra a nivel nacional el Día del Scout y el Día de la Buena Acción Diaria.

Los Scouts de Argentina están presentes en el país desde hace más de 100 años, brindando una propuesta de educación no formal destinada a niñas, niños y jóvenes en la que se promueven valores como el compromiso social, la responsabilidad, la solidaridad, el cuidado por los adultos mayores, la protección de la naturaleza, entre otros.

La Misión del Movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes, a través de un sistema de valores basados en la Ley y Promesa Scout que los alienta a desempeñar un papel constructivo en la sociedad.

“Siempre listas y listos”: este lema es un símbolo del Movimiento Scout que identifica a estos jóvenes de Argentina y del mundo.

En la actualidad, más de 75.000 scouts en el país, entre jóvenes de 5 a 21 años, y adultos voluntarios trabajan diariamente en la construcción de un mundo mejor a través de sus acciones.

El 5 de septiembre se celebra el Día del Scout ya que el Consejo Nacional de Educación resolvió incorporar esta fecha al calendario escolar con el propósito de promover los valores del Movimiento Scout.

La sociedad reconoce a los Scouts por su disposición a realizar la buena acción, para ellos no importa tanto el lugar ni el tamaño de la misma, sino el espíritu con el cual se la realiza. Es por eso que cada 5 de septiembre sus miembros invitan a conmemorar el día procurando realizar una buena acción con su pañuelo scout.