Accidente en feria escolar: más de 10 heridos y una estudiante podría perder la visión de un ojo
Durante una demostración experimental que simulaba la erupción de un volcán, la detonación provocada por la mezcla de azufre, carbón y una sal especial causó lesiones a estudiantes y adultos.
En Pergamino, una explosión accidental durante la feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua estremeció a la comunidad y dejó a más de una decena de heridos, en su mayoría menores. Entre ellos, una niña de 10 años, con riesgo de perder un ojo, fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan, donde un equipo interdisciplinario integrado por cirujanos oftalmólogos, neurocirujanos y neurólogos la recibió y procedió a las primeras intervenciones tras presentar traumatismo facial y quemaduras.