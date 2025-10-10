En Pergamino, una explosión accidental durante la feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua estremeció a la comunidad y dejó a más de una decena de heridos, en su mayoría menores. Entre ellos, una niña de 10 años, con riesgo de perder un ojo, fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan, donde un equipo interdisciplinario integrado por cirujanos oftalmólogos, neurocirujanos y neurólogos la recibió y procedió a las primeras intervenciones tras presentar traumatismo facial y quemaduras.