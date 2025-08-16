Acción Católica Argentina: con una misa en Plaza Independencia comenzó la Asamblea Federal

Con una misa multitudinaria en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, presidida por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, comenzó este viernes la 31ª Asamblea Federal de la Acción Católica Argentina.

De la celebración participaron unos 4.000 niños, jóvenes y adultos del país, junto con numerosos tucumanos que se unieron a la fiesta en el marco de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Como es tradición, se realizó la bajada de la Virgen de la Merced, patrona de la provincia.

Presencia capilar en el país

En su homilía, monseñor Colombo destacó "la importancia de la Acción Católica para la Iglesia, por su presencia capilar en todo el país" y pidió que "esa capilaridad nos ayude a dar testimonio y a poner señales de esperanza en un mundo fragmentado".

Además, alentó a los asambleístas a ser "constructores del bien común, servidores como puentes de diálogo y peregrinos en la esperanza que no defrauda".

La misa fue concelebrada por varios obispos, entre ellos monseñor Luis Fernández (emérito de Rafaela), asesor general de la Acción Católica; monseñor Carlos Sánchez (Tucumán), monseñor Jorge Lozano (San Juan), monseñor Mario Cargnello (Salta) monseñor Eduardo García (San Justo), monseñor Iván Dornelles (auxiliar de Buenos Aires) y monseñor Roberto Ferrari (auxiliar de Tucumán), entre otros. También estuvo presente el cardenal Luis Villalba, arzobispo emérito de Tucumán

La jornada contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, encabezadas por el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta Rossana Chahla.

Bienvenida y oración

Antes de la misa, la presidenta del Consejo de Acción Católica de Tucumán, María Carolina Estrada, dio la bienvenida a las delegaciones, subrayando que "nuestra identidad es la misión y con ustedes somos peregrinos de esperanza".

Durante el día, los participantes llevaron adelante actividades misioneras en parroquias y comunidades de la ciudad, con visitas a familias, enfermos, feriantes, detenidos, así como festejos por el Día del Niño y animaciones callejeras.

Al final de la celebración, la presidenta de la Acción Católica Argentina, Claudia Carbajal, elevó una oración de acción de gracias, pidiendo al Señor la gracia de superar "la tentación de la indiferencia y el individualismo" y ser "artífices de paz, de justicia, de amistad social".

La jornada concluyó con un emotivo homenaje al papa Francisco, a través de la interpretación musical de Pablo Martínez, mientras se proyectaban imágenes de su pontificado. /AICA