El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió en Casa de Gobierno a los tucumanos Benicio Diez González y Luca Di Pauli, alumnos de la Academia Digital Ombú Hub de Yerba Buena, quienes obtuvieron el segundo puesto en la competencia nacional de la World Robotic Olympics realizada en el marco de la Exposición de Economías del Conocimiento (ExpoCon) 2025. Los jóvenes, acompañados por el director Nicolás Caro, fueron recibidos por autoridades provinciales que destacaron el valor de la formación tecnológica en la provincia.

La 2° edición de la ExpoCon, organizada por el gobierno provincial a través del IDEP, congregó a más de 7.000 visitantes, 60 empresas locales y cerca de 400 expositores vinculados a las industrias del conocimiento. Durante las jornadas en el Hotel Sheraton, más de 45 disertantes compartieron experiencias y evidenciaron el crecimiento del ecosistema tecnológico en Tucumán.

Los alumnos relataron su experiencia tras la competencia. Benicio dijo: "Me sentí emocionado porque no esperábamos salir segundos, pero ahora podemos viajar a Panamá. Lo que se espera es que podamos lograr otro podio allá". Por su parte, Luca expresó: "Me encantó la experiencia. Quiero ser programador y constructor de robots". Las declaraciones fueron valoradas por presentes como un ejemplo del trabajo formativo.

El vicepresidente del IDEP, Juan Casañas, remarcó que la Academia Ombú Hub “ha estado presente en la ExpoCon y en una competencia nacional donde ganaron el segundo lugar en robótica, chicos de 9 años”, y confirmó la posibilidad de un viaje a Panamá: “los tiempos son complicados, pero estamos viendo de poder solucionarlo para que vayan a representar al país”. Nicolás Caro explicó que la academia atiende a niños y jóvenes de 5 a 16 años y precisó que, gracias al logro, los chicos fueron invitados a la instancia internacional, por lo que buscan financiamiento para que representen a Tucumán y a la Argentina.