Acevedo y Chahla encabezaron la marcha civil en homenaje a la Batalla de Tucumán

En un acto cívico que honró la memoria de uno de los hitos más importantes de la independencia argentina, el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta Rossana Chahla encabezaron una marcha en conmemoración de la Batalla de Tucumán.

El recorrido inició en la intersección de Bolívar y Pellegrini, en el barrio de La Ciudadela —donde en 1812 se encontraba el histórico Campo de las Carreras— y culminó en la Casa Belgraniana, ubicada en Bernabé Aráoz y Lavalle. Allí se llevó a cabo el acto central que incluyó la puesta en escena de la obra “Tucumán presenta batalla”, a cargo del grupo Los Intérpretes.

La jornada reunió a una amplia participación ciudadana con la presencia de la Banda de Música del Liceo Militar Gregorio Araoz de Lamadrid, fuerzas del Ejército Argentino, Granaderos, agrupaciones gauchas y folclóricas, asociaciones barriales y alumnos de escuelas primarias de la capital. También asistieron los legisladores Hugo Ledesma y Alejandro Figueroa, el vicepresidente del Club San Martín de Tucumán, Bruno Sogno, junto a cientos de vecinos que se sumaron a la conmemoración.

“El país no sería lo que es si no se hubiera librado la Batalla de Tucumán. En aquel momento, los tucumanos y tucumanas demostramos integridad, valentía y amor por la patria, a pesar de que desde Buenos Aires se pedía retroceder hasta Córdoba. Eso nos enseña que debemos recuperar nuestra identidad tucumana, nuestra ‘tucumanidad’, mirarnos entre nosotros y sentirnos orgullosos de lo que somos”, expresó Acevedo.

Cabe destacar que esta marcha se enmarca también dentro del plan de revalorización del patrimonio histórico, social y cultural de La Ciudadela, impulsado formalmente el 23 de junio mediante la firma del Acta Compromiso entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la Legislatura y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Esa iniciativa, denominada “Barrio Histórico de la Ciudadela – Musealización y Puesta en Valor”, prevé recuperar espacios públicos, intervenir con murales, mejorar la infraestructura y fomentar la participación ciudadana como motor de identidad barrial.

El vicegobernador subrayó que esta conmemoración debe ser “una verdadera fiesta del pueblo, un encuentro de todos los tucumanos y tucumanas para celebrar nuestra historia y reafirmar nuestras raíces”. En ese sentido, destacó la iniciativa impulsada desde la Legislatura por el legislador Hugo Ledesma y el compromiso de la intendenta Rossana Chahla en poner en valor a La Ciudadela como espacio histórico.

“Esto no es solo una caminata, es devolverle la identidad al barrio. La Ciudadela es un lugar histórico donde se libró la Batalla de Tucumán, y por eso venimos trabajando hace tiempo para recuperar su historia, su cultura y su valor para los tucumanos”, señaló la jefa municipal.

“Queremos devolverle a los vecinos no solo seguridad, sino también nuestra historia y raíces. La Batalla de Tucumán marcó un antes y un después para la independencia argentina”, agregó la intendenta capitalina.

Por último, el legislador Ledesma destacó: “Fue una jornada exitosa, con la participación de muchísima gente, desde escuelas, fuerzas de seguridad y asociaciones hasta vecinos de la Ciudadela. Esto tiene que convertirse en una tradición, porque aquí, en este barrio, el 24 de septiembre de 1812, los vecinos fueron protagonistas y dieron su vida por la libertad de la Nación”. /Legislatura