En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó la apertura de sobres licitatorios para la construcción del Acueducto de Vipos, obra destinada a fortalecer el suministro hídrico del Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. El acto tuvo lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación y contó con la presencia del ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, quien asistió en representación del gobernador Osvaldo Jaldo.

La licitación registró la participación de diez empresas oferentes y la obra posee un presupuesto de 152.930.847.349,34 pesos, actualizado a agosto de 2025. En una conferencia celebrada en la Casa de Gobierno, el gobernador Jaldo destacó la relevancia del proyecto: “Es una de las más importantes que hemos gestionado. Se trata de una obra estructural para el agua, que beneficia al Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Una infraestructura que triplica la capacidad de transporte de agua”.

Acueducto de Vipos: iniciaron la apertura de sobres para la obra de $152.000 millones

Por su parte, el ministro Abad señaló que “El Acueducto de Vipos es una obra tan esperada por todos los tucumanos y que iniciará sus trabajos en diciembre próximo. Un logro más del gobernador Osvaldo Jaldo”. Al acto también asistieron el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, y el gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio.

El proyecto, que aspira a ampliar la capacidad de conducción y garantizar mayor regularidad en el abastecimiento para la región, se enmarca en políticas de inversión en infraestructura hídrica de carácter provincial y nacional. La apertura de sobres representa un paso formal en el proceso de contratación; en los próximos meses se espera la adjudicación y el inicio de las obras, previstos para diciembre, según lo informado por las autoridades. La ejecución efectiva del acueducto será determinante para atender la demanda poblacional y respaldar el desarrollo urbano e industrial de las localidades beneficiadas.