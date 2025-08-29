Acueducto de Vipos: iniciaron la apertura de sobres para la obra de $152.000 millones

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó la apertura de sobres licitatorios para la construcción del Acueducto de Vipos, obra destinada a fortalecer el suministro hídrico del Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. El acto tuvo lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación y contó con la presencia del ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, quien asistió en representación del gobernador Osvaldo Jaldo.

La licitación registró la participación de diez empresas oferentes y la obra posee un presupuesto de 152.930.847.349,34 pesos, actualizado a agosto de 2025. En una conferencia celebrada en la Casa de Gobierno, el gobernador Jaldo destacó la relevancia del proyecto: “Es una de las más importantes que hemos gestionado. Se trata de una obra estructural para el agua, que beneficia al Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Una infraestructura que triplica la capacidad de transporte de agua”.

Por su parte, el ministro Abad señaló que “El Acueducto de Vipos es una obra tan esperada por todos los tucumanos y que iniciará sus trabajos en diciembre próximo. Un logro más del gobernador Osvaldo Jaldo”. Al acto también asistieron el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, y el gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio.

El proyecto, que aspira a ampliar la capacidad de conducción y garantizar mayor regularidad en el abastecimiento para la región, se enmarca en políticas de inversión en infraestructura hídrica de carácter provincial y nacional. La apertura de sobres representa un paso formal en el proceso de contratación; en los próximos meses se espera la adjudicación y el inicio de las obras, previstos para diciembre, según lo informado por las autoridades. La ejecución efectiva del acueducto será determinante para atender la demanda poblacional y respaldar el desarrollo urbano e industrial de las localidades beneficiadas.