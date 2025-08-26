En el marco del paro nacional de 48 horas convocado por CONADU Histórica, este martes 26 y mañana, ADIUNT realizará distintas movilizaciones en Tucumán.

El gremio convocó a docentes, estudiantes y a toda la comunidad universitaria a movilizarse este martes a las 10 hs en el Tribunal Oral Federal (Chacabuco 125), para exigir justicia en la Causa YMAD.

Desde la ADIUNT reclaman “castigo y cárcel a todos los responsables, basta de corrupción e impunidad, basta de complicidad de la UNT con los negociados de la megaminería”.

El gremio exigirá la apertura de todos los libros contables y de la documentación secreta de YMAD y de las cuentas de la UNT.

Por otra parte, expresaron que “el vínculo con proyectos como Agua Rica solo profundiza la dependencia de la universidad respecto de la megaminería, hipotecando su autonomía y su carácter público”.

"Alertamos sobre los intentos de blindar el negocio minero detrás de un juicio acotado y llamamos a la comunidad universitaria a sostener la movilización para que este proceso siente un precedente real. Porque defender la educación pública exige también erradicar los negociados y la corrupción en todas sus formas", sostuvieron en un comunicado.