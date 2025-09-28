ADIUNT inicia una semana con clases públicas y paro docente

Del 29 de septiembre al 2 de octubre, la ADIUNT convoca a toda la comunidad universitaria y a la sociedad tucumana a sumarse a una semana de clases públicas en defensa de la Universidad Pública.

Agenda de actividades

Del 29 de septiembre al 2 de octubre: Clases públicas en distintas facultades y espacios abiertos.

Jueves 2 de octubre: Paro docente de 24 hs en la UNT.

Jueves 2 de octubre: Feria de exposición científica universitaria y acto-festival artístico en Plaza Independencia.

"La crisis presupuestaria, el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de recomposición salarial están poniendo en riesgo el derecho a la educación pública. Frente a esto, docentes, estudiantes y trabajadores/as nos organizamos y salimos a luchar. Derrotemos el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado y vamos por su efectiva aplicación. Por un aumento salarial de emergencia", advierten desde el gremio de docentes universitarios.