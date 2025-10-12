La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) confirmó su adhesión al paro nacional docente de 24 horas convocado por CTERA para el próximo martes 14 de octubre.

La medida abarca a todos los niveles educativos del país y busca visibilizar el reclamo por un aumento salarial de emergencia, la reapertura de las paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el gremio tucumano señalaron que la jornada de protesta refleja “el profundo malestar de la docencia ante la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas del Gobierno Nacional frente a la crisis educativa”.

“Convocamos a la docencia universitaria y preuniversitaria de la UNT a sumarse activamente a esta jornada de lucha, en defensa del salario, de nuestros derechos y de la educación pública”, expresaron desde la ADIUNT.