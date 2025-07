Aerolíneas Argentinas: Se evita el paro de pilotos durante las vacaciones de invierno

El Gobierno de Argentina ha implementado la conciliación obligatoria con el propósito de prevenir el paro que se había programado para el 19 de julio por parte de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Esta decisión se tomó tras una audiencia que tuvo lugar entre representantes del gremio y la compañía Aerolíneas Argentinas en la Secretaría de Trabajo.

La conciliación obligatoria se extenderá por un periodo de 15 días, lo que busca evitar interrupciones en las operaciones aéreas durante la temporada alta de turismo. Aerolíneas Argentinas solicitó esta medida conciliatoria, no obstante, desde la APLA se han manifestado en contra de acatarla, argumentando que la misma debería aplicarse a toda la actividad aérea y no limitarse a un solo operador.

Desde el gremio, se ha expresado que "el problema no es con Aerolíneas", sugiriendo que las reivindicaciones laborales abarcan un contexto más amplio que solo una empresa en particular. La razón detrás de la medida de fuerza anunciada por APLA es el reclamo relacionado con el decreto 378/2025, el cual establece nuevas disposiciones que afectan la modalidad de trabajo de las tripulaciones de todas las empresas del sector aeronáutico. Aunque esta normativa no entrará en vigencia hasta dentro de 90 días, se ha decidido avanzar con la protesta en uno de los fines de semana más concurridos del año en términos de turismo, lo que podría impactar directamente en los pasajeros de Aerolíneas Argentinas.

Desde la aerolínea estatal, se ha manifestado que esta acción pone de relieve el uso de los planes de viaje de los ciudadanos argentinos como una herramienta de presión en las reivindicaciones promovidas por la dirigencia de APLA. Esta postura, según la empresa, contraviene el esfuerzo de aquellos trabajadores que están comprometidos con el futuro y la viabilidad económica de la compañía. Es relevante mencionar que, en este año, Aerolíneas Argentinas ha logrado operar sin requerir transferencias del Estado, lo que representa un hito significativo en su historia reciente.

Además, la compañía anticipa que reportará ganancias operativas, un logro que no se había visto desde la reestatización de la empresa en 2008. Estos aspectos han sido destacados por la empresa como parte de un esfuerzo por mejorar su situación financiera y garantizar la sustentabilidad de sus operaciones.