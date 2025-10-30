El Mollar celebra los 80 años de la Capilla de la Virgen de Covadonga

Con solemnidad y profunda devoción, la comunidad de El Mollar se prepara para conmemorar los 80 años de la creación de la Capilla de la Virgen de Covadonga, patrona de la localidad. La celebración constituye un acontecimiento religioso y social de relevancia local, que reunirá a fieles, vecinos y autoridades municipales, y contará con la presencia invitada del arzobispo Carlos Sánchez.

Este aniversario representa una oportunidad para la renovación de la fe y el fortalecimiento de los lazos comunitarios en torno a la figura de la Virgen de Covadonga. Las actividades programadas combinan ceremonias litúrgicas, manifestaciones culturales y encuentros populares destinados tanto a los devotos como a quienes deseen participar de la fiesta cívica y religiosa.

Cronograma oficial

Fiesta en honor a la Virgen de Covadonga

Sábado 8 de noviembre

19:00 hs: 5.ª cabalgata alrededor del valle, protagonizada por gauchos locales.

Regreso de los gauchos, cierre de la novena, misa y serenata a la Virgen.

Actuaciones artísticas y números musicales.

Puestos y stands con comidas, bebidas y souvenirs artesanales.

Domingo 9 de noviembre

10:00 hs: Procesión por las calles del pueblo, con la participación de representantes del Centro Asturiano ataviados con trajes típicos.

Participación de gauchos, cuerpo de bomberos, fuerzas de seguridad y público en general.

12:30 hs: Misa central en la capilla.

Almuerzo comunitario con locro gratuito y degustación de empanadas, sándwiches de milanesa y bebidas.

Números artísticos, con presentaciones de grupos de baile folclórico.

La conmemoración de estas ocho décadas de historia religiosa en El Mollar busca honrar la tradición y, al mismo tiempo, fomentar la participación comunitaria en un marco de respeto y celebración. Se invita a vecinos, visitantes y a quienes profesan la fe católica a sumarse a las distintas actividades programadas y compartir este momento de encuentro y memoria colectiva.