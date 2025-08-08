Alarma el deshielo en el glaciar Perito Moreno: retrocedió 800 metros en siete años

El que alguna vez se consideró el glaciar más estable de la región patagónica está perdiendo hielo a un ritmo mucho mayor de lo esperado. Un estudio realizado por científicos de Argentina y Alemania reveló que el glaciar Perito Moreno atraviesa una fase de retroceso acelerado y podría estar al borde del colapso. En algunos sectores, retrocedió más de 800 metros desde 2019.

El informe fue publicado este jueves en la revista Nature Communications Earth and Environment y advierte que el avance del deshielo podría seguir un patrón de retroceso similar al de otros glaciares de la región patagónica, como el glaciar Upsala, y reducir la masa de hielo en más de 1,6 kilómetros por año en el futuro cercano.

El autor del estudio, Moritz Koch, estudiante de doctorado en la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU), explicó a ABC News que el objetivo de la investigación era estudiar al glaciar ubicado en la provincia de Santa Cruz y comparar sus características con otros menos estables.

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981, el Perito Moreno es uno de los principales destinos turísticos de Argentina por su imponente tamaño. Durante mucho tiempo se lo consideró una excepción a la tendencia de retroceso de los glaciares en la región.

Sin embargo, Koch señala que el resultado del informe desconcertó a los científicos al hallar números sin precedentes de reducción de la superficie del glaciar. “Vemos que la estabilidad del glaciar llegó a su fin y que ha superado un punto de inflexión. Por eso está ocurriendo este retroceso”, afirmó.

Para evaluar su estado actual, el equipo de científicos analizó imágenes satelitales y utilizó un radar especial suspendido de un helicóptero. Este aparato permite escanear el hielo y medir su espesor. También utilizaron datos satelitales tomados entre 2000 y 2024.

Según indica el artículo, entre 2000 y 2019, el Perito Moreno se mantuvo relativamente estable, a diferencia de la mayoría de los glaciares de los Campos de Hielo Patagónicos Norte y Sur, y retrocedió unos 100 metros. Pero desde 2019 se ha registrado un “aumento sustancial” en la tasa de retroceso. Entre 2019 y 2024, retrocedió 800 metros.

Los investigadores también descubrieron una gran formación rocosa debajo del glaciar, lo que habría contribuido a su estabilidad hasta 2019. Sin embargo, si la pérdida de espesor continúa, el glaciar podría desprenderse de esa base firme.

Los científicos que participaron de la investigación señalan al cambio climático como el factor principal de la reducción de la masa de hielo del Perito Moreno. De acuerdo con el estudio, con las políticas climáticas actuales se perderán más de tres cuartas partes del volumen glaciar en todo el mundo.

Cuáles son las características del glaciar Perito Moreno

El glaciar Perito Moreno está en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina, en el sector limítrofe con Chile, y forma parte del Parque Nacional Los Glaciares.

Forma parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, la tercera masa de hielo continental después de la Antártida y Groenlandia. Es una amplia región cubierta de hielo que alimenta otros glaciares y marca la frontera natural de la Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile.

La extensión del glaciar alcanza unos 32 kilómetros desde su naciente hasta su frente, que presenta una pared de hielo vertical de más de 70 metros de altura sobre el lago Argentino. Su superficie total es de 250 kilómetros cuadrados, casi 50 kilómetros más que la Ciudad de Buenos Aires.

Es uno de los puntos turísticos más importantes de la región. Solo en 2024, cerca de 700.000 turistas visitaron el parque nacional./ Perfil