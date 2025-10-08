Alarma en Tafí del Valle: incendio forestal puso en riesgo una escuela local

Un incendio se inició en las proximidades de la escuela N.º 22 de Las Carreras, en Tafí del Valle. El siniestro, según registros aportados por docentes del establecimiento, se habría originado en terrenos aledaños al colegio y se propagó hacia un campo abierto. Afortunadamente, la intervención temprana de los bomberos voluntarios, junto con personal docente, permitió controlar y sofocar las llamas antes de que afectaran las instalaciones educativas.

Las imágenes difundidas por el personal de la escuela muestran la preocupación de la comunidad educativa y fueron acompañadas por solicitudes para extremar las medidas de prevención y así evitar incendios accidentales. Hasta el momento no se reportaron heridos ni daños estructurales en el edificio escolar; el foco quedó extinguido y se evalúa la zona para descartar rebrotes.

El episodio remarca la importancia de mantener franjas cortafuegos, supervisar actividades de riesgo en inmediaciones de establecimientos educativos y fortalecer la coordinación entre instituciones locales y los cuerpos de emergencia. Asimismo, plantea la necesidad de campañas de concientización sobre el manejo del fuego en áreas rurales y periurbanas, especialmente en períodos de mayor sequía o condiciones climáticas que favorezcan la combustión.