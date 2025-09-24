Un incendio originado por la quema de rastrojos y caña en pie se propagó en tres focos distintos y afectó cerca de 10 hectáreas, informaron las autoridades locales. Las llamas alcanzaron pastizales y arbustos, lo que generó riesgo para varias viviendas próximas al perímetro. La falta de cortafuegos y de sistemas de prevención en los campos fue señalada por peritos como un factor que facilitó la rápida expansión del fuego.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos con la colaboración de un finquero de la zona para controlar y sofocar el siniestro. Peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal realizaron el relevamiento de datos y las actuaciones de rigor para documentar el hecho. Las tareas incluyeron la medición de la extensión afectada y la toma de testimonios para la instrucción del expediente.

Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, que deberá avanzar en la investigación y determinar eventuales responsabilidades penales. Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito penal que pone en riesgo el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población.