Alderetes revaloriza la zona de la Cruz Papal con nuevas infraestructuras y espacios públicos
Se trata del nuevo Parque de las Infancias, que se encuentra en el brazo de bajada de la autopista Juan D. Perón.
El brazo de bajada de la Autopista Juan Domingo Perón luce renovado tras una intervención que apunta tanto a mejorar la estética del sector como a resolver, de raíz, los problemas provocados por las lluvias estivales.
En la zona donde se erige la Cruz Papal y su entorno inmediato se llevó adelante una obra histórica: la canalización pluvial entubada y la limpieza profunda de la infraestructura subterránea, trabajos que no se realizaban desde 1983. Esta intervención garantiza un mejor escurrimiento del agua y disminuye los riesgos de inundaciones para la comunidad.
El canal entubado atraviesa las dos nuevas plazas ubicadas a ambos costados de la bajada, incorporando infraestructura moderna a espacios públicos destinados al encuentro y al esparcimiento de las familias.
Además, se construyó un puente peatonal y se integraron elementos de seguridad vial, lo que facilita la circulación de los vecinos y las vecinas que transitan por la zona, en especial en el tramo de la bajada de vehículos.