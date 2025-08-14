Alerta amarilla por frío extremo en dos provincias argentinas
El aviso lo emitió el Servicio Meteorológico Nacional. Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas.
Junto a las malas condiciones que afectan a buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este jueves sus alertas por bajas temperaturas extremas.
Otra vez, se trata de avisos de nivel amarillo que rigen desde el miércoles y se extiende en zonas de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, con posible repercusión en otros sectores del Litoral argentino.
Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas
Alerta amarilla
El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.
Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Alerta naranja
El alerta naranja implica un efecto moderado a alto en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.
Qué es un evento de temperaturas extremas
Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.
Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:
- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.