Junto a las malas condiciones que afectan a buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este jueves sus alertas por bajas temperaturas extremas.

Otra vez, se trata de avisos de nivel amarillo que rigen desde el miércoles y se extiende en zonas de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, con posible repercusión en otros sectores del Litoral argentino.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja

El alerta naranja implica un efecto moderado a alto en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud: