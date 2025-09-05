En la madrugada de ayer, alrededor de las 3:30, las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal de Banda del Río Salí registraron a un joven no vidente deambulando desorientado en las inmediaciones de la rotonda de acceso a la ciudad. La escena —captada con detalle por los equipos de vigilancia— mostró al hombre utilizando un bastón mientras cruzaba el puente Lucas Córdoba por encima de la calzada y, en algunos tramos, circulaba en contramano, circunstancia que activó de inmediato la atención de los operadores.

Ante la percepción de riesgo, desde el Centro de Monitoreo se coordinó la salida de un móvil de los Vigías Ciudadanos. Fuentes municipales indicaron a través de la red social X que la movilidad del servicio se dispuso sin demora, con el objetivo de verificar la situación y resguardar la integridad de la persona al quedar expuesta en horas y sectores de bajo tránsito. Al llegar al lugar, los Vigías asistieron al joven, quien explicó que se encontraba extraviado. Tras un primer diálogo y la comprobación de su estado, lo acompañaron y lo trasladaron hasta su domicilio en San Miguel de Tucumán, asegurando que llegara en condiciones de seguridad.

La intervención conjunta entre el Centro de Monitoreo y los Vigías Ciudadanos se presentó como un caso de respuesta coordinada ante una situación de vulnerabilidad. Las autoridades locales destacaron la importancia de la vigilancia preventiva y de los protocolos de actuación para asistir a personas en riesgo, en particular durante horarios nocturnos. No se reportaron incidentes adicionales vinculados al episodio.

La rápida detección y el accionar del personal municipal permitieron restablecer la seguridad del joven y evitar posibles consecuencias mayores derivadas de su desorientación en una zona vialmente sensible.