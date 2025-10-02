Este jueves, los docentes universitarios de Tucumán realizarán un paro de 24 horas en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei. La medida forma parte de una jornada nacional de protesta que busca presionar por la sanción definitiva de la norma.

El conflicto coincide con el tratamiento en el Senado, donde las y los legisladores deben resolver si insisten en aprobar la ley a pesar del veto presidencial. Si la Cámara alta obtiene los votos necesarios para anular la decisión ejecutiva, el Poder Ejecutivo quedará obligado a promulgar la norma. La Cámara de Diputados ya había aprobado la ley semanas atrás.

La normativa propone una recomposición del presupuesto de las universidades públicas, la convocatoria a paritarias y la actualización de los salarios del personal docente y no docente en función de la inflación. Para los gremios, estos puntos son esenciales para garantizar la continuidad y la calidad de la educación superior en el país.

Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) confirmaron que la huelga también incluye el reclamo por un aumento salarial de emergencia. Asimismo, convocaron a estudiantes, graduados y a la comunidad en general a sumarse a las actividades previstas en defensa de la universidad pública.

Las jornadas de protesta persiguen visibilizar ante las autoridades nacionales y provinciales la situación crítica que atraviesan las casas de estudios por la insuficiencia de recursos. Adiunt advirtió que la falta de financiamiento adecuado vulnera no solo la calidad académica, sino también el acceso igualitario a la educación superior para los sectores más vulnerables.

El paro concluirá con una Feria de Exposición Científica y un Festival Artístico en la Plaza Independencia, entre las 20 y las 22 horas. En ese espacio se expondrán producciones académicas y culturales de la comunidad universitaria, como muestra del impacto social de la educación pública y del trabajo de investigación y extensión que desarrollan las instituciones.