Alerta meteorológica: frente de tormenta avanza hacia Tucumán
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene a la provincia bajo alerta amarilla por las precipitaciones previstas para esta noche.
Alerta amarilla por tormentas
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Recomendaciones
- No saques la basura; retira objetos que impidan que el agua escurra.
- Evita actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles ni de postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Infórmate por las autoridades.
- Tene siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.