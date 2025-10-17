Alerta meteorológica: importante frente de tormenta avanza hacia Tucumán
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene a la provincia bajo alerta de nivel naranja. Se esperan fuertes precipitaciones desde esta tarde.
Alerta naranja por fuertes tormentas
El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También pueden provocar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Recomendaciones
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo; los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicáte con los organismos de emergencias locales.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.