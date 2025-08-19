El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por vientos en 7 provincias argentinas.

Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas

Sobre el este de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h durante la noche.

En la región del norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h en la noche.

En el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, en especial en los niveles más elevados desde la madrugada hasta la tarde.

Alerta amarilla por viento zonda: las zonas afectadas

En el este de Jujuy y centro de Salta se prevén vientos Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.