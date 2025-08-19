Alerta naranja por lluvias y tormentas para 9 provincias argentinas
Conocé las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas en todo el país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas en 9 provincias para este martes 19 de agosto.
Alerta por tormentas: las zonas afectadas
Naranja:
El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.
- Entre Ríos
- Santa Fe
- Chaco
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual .
Amarilla:
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.
- Formosa
- Chaco
- Santiago del Estero
- Corrientes
- Misiones
- Entre Ríos
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Alerta por lluvias: las zonas afectadas
Naranja:
Se esperan lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm en:
- Buenos Aires (incluido el AMBA)
- Entre Ríos
- Santa Fe
Amarilla:
Se esperan lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm en:
- Buenos Aires
- Entre Ríos
- Santa Fe