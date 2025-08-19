El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas en 9 provincias para este martes 19 de agosto.

Alerta por tormentas: las zonas afectadas

Naranja :

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Entre Ríos

Santa Fe

Chaco

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual .

Amarilla :

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.

Formosa

Chaco

Santiago del Estero

Corrientes

Misiones

Entre Ríos

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta por lluvias: las zonas afectadas

Naranja :

Se esperan lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm en:

Buenos Aires (incluido el AMBA)

Entre Ríos

Santa Fe

Amarilla:

Se esperan lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm en: