Alerta por estafas virtuales al comprar en Shein y Temu: cómo es la nueva modalidad en Argentina

Las compras en línea a través de plataformas como Shein y Temu han ganado gran popularidad en Argentina. La combinación de precios atractivos, envíos directos a domicilio y una amplia gama de productos ha hecho que estos sitios se conviertan en una opción habitual para aquellos que buscan moda y artículos para el hogar desde la comodidad de su hogar. Sin embargo, este fenómeno de crecimiento en el comercio electrónico no está exento de riesgos, ya que recientemente se ha identificado una nueva modalidad de estafa que ha afectado a numerosos usuarios.

El esquema de fraude comienza con un mensaje de texto (SMS) que aparenta ser enviado por el Correo Argentino. En este mensaje, el destinatario es informado sobre intentos fallidos de entrega de su pedido y se le indica que, para proceder con el próximo envío, debe efectuar un pago a través de un enlace incluido en el mensaje. Al ingresar a este enlace, el usuario es llevado a un sitio falso donde se le solicita su número de tarjeta de crédito, exponiéndolo así a un robo de datos bancarios.

La periodista y escritora Daniela Chueke compartió su experiencia en su cuenta de Instagram, donde relató que estuvo a punto de ser víctima de este engaño. Según su relato, recibió un mensaje que hacía referencia a un supuesto tercer intento de entrega y que requería un pago inmediato. Decidió, no obstante, verificar la autenticidad de la información contactando directamente al Correo Argentino, el cual le confirmó que el SMS era un fraude.

Desde la entidad estatal se advirtió que no realizan solicitudes de pagos ni envían enlaces por medios digitales no oficiales, y que nunca piden información personal sensible como números de tarjetas o fotografías. Tras la denuncia de Chueke, otros usuarios empezaron a compartir experiencias similares, confirmando haber recibido mensajes con contenido parecido.

¿Por qué Shein y Temu están en la mira?

La popularidad de Shein y Temu en Argentina ha crecido de manera notable en los últimos meses. Fundada en China, Shein se ha establecido como una plataforma de e-commerce de moda accesible y en tendencia, con presencia en más de 150 países. Aunque inicialmente se centró en indumentaria femenina, actualmente también ofrece ropa para hombres, niños y diversos accesorios. Temu, por su parte, opera bajo un modelo similar, brindando productos a precios muy bajos y con entregas a domicilio.

La accesibilidad y la creciente base de usuarios en Argentina convierten a estas plataformas en blancos atractivos para redes de ciberdelincuentes que buscan aprovechar la ansiedad generada por el seguimiento de pedidos.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes

Verificar siempre el remitente de los mensajes recibidos.

No ingresar datos bancarios desde enlaces sospechosos.

Contactar directamente al Correo Argentino o a las empresas de logística oficiales ante cualquier duda.

Revisar los sitios web oficiales antes de realizar pagos o compartir información personal.

A medida que avanza el comercio electrónico, prestar atención a estas señales puede ser crucial para evitar pérdidas económicas y proteger la seguridad digital de los usuarios. Las compras en línea ofrecen comodidad, pero también demandan precaución por parte de los consumidores.