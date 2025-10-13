Desde las primeras horas de este lunes, equipos de emergencia trabajan de manera coordinada para controlar un incendio forestal en el cerro Kiko, municipio de La Cocha. A las 6 de la mañana se retomaron las operaciones con comunicación radial con el personal desplegado en el lugar, que durante la noche realizó guardias de cenizas para monitorear focos activos en los sectores bajos de la quebrada.

A las 8 se incorporaron al operativo dos aeronaves de alas fijas de la empresa Agroalas, destinadas a tareas de enfriamiento y control en los frentes norte y sur del siniestro. El legislador Leopoldo Rodríguez estimó en torno a 500 hectáreas la superficie afectada y explicó que la decisión de atacar el fuego con rapidez estuvo ligada al pronóstico meteorológico: "teníamos probabilidades de lluvia recién a partir del jueves; entonces, para evitar que esto avance y generar problemas con vecinos de la localidad de Yánima, se trabajó de manera inmediata".

Cada vuelo traslada aproximadamente 2.000 litros de agua, lo que permitió enfriar y extinguir sectores críticos del terreno en coordinación con las brigadas que actúan en tierra. Las tareas terrestres se concentran especialmente en el sector sur, considerado el más complejo; fuentes oficiales estiman la posibilidad de lograr la extinción total hacia las 17 horas, lo que, según Rodríguez, "trae tranquilidad a toda la comunidad del departamento de La Cocha". A partir de las 14 está prevista la intervención de un helicóptero de la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) para descender el primer grupo de brigadistas, que llevaba tres días en el campamento base y será relevado por un segundo equipo encargado de continuar las labores de extinción mientras persista la actividad del fuego.

El operativo reúne a dependencias provinciales y municipales: Defensa Civil, la Brigada de Incendios Forestales de Defensa Civil, Bomberos de La Cocha, Defensa Civil de La Cocha (vinculada a la Secretaría de Seguridad municipal) y Bomberos Voluntarios de Bella Vista, que operan desde el aeródromo de la familia Teaux. Rodríguez destacó además la "predisposición y la preocupación" del gobernador, que siguió de cerca las tareas, y señaló que el subsecretario de Defensa Civil de la provincia, Ramón Imbert, coordinó la logística del operativo.