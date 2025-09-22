El incidente fue alertado por Defensa Civil y generó inquietud por la cercanía del foco de incendio a una distribuidora de gas y a viviendas del lugar. En el operativo participaron brigadistas de la División de Incendios Forestales, junto a especialistas del Equipo Científico de Investigación de Fuegos (ECIF), quienes efectuaron el relevamiento de datos, la toma de muestras y registros fotográficos.

Las actuaciones de rigor serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira.

El Ministerio Público recordó que la quema de pastizales y cañaverales constituye un delito penal, con riesgos significativos para el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población. Se exhorta a la comunidad a denunciar estos hechos de manera anónima llamando a la línea especialmente habilitada: 381 319 5131.