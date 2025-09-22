Alerta por incendios de pastizales: distribuidora de gas estuvo en riesgo
Peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal (MPF) intervinieron en la quema de vegetación registrada en la intersección de la ruta 306 y la ruta 9, llevando a cabo peritajes técnicos para determinar las causas y posibles responsabilidades.
El incidente fue alertado por Defensa Civil y generó inquietud por la cercanía del foco de incendio a una distribuidora de gas y a viviendas del lugar. En el operativo participaron brigadistas de la División de Incendios Forestales, junto a especialistas del Equipo Científico de Investigación de Fuegos (ECIF), quienes efectuaron el relevamiento de datos, la toma de muestras y registros fotográficos.
Las actuaciones de rigor serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira.
El Ministerio Público recordó que la quema de pastizales y cañaverales constituye un delito penal, con riesgos significativos para el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población. Se exhorta a la comunidad a denunciar estos hechos de manera anónima llamando a la línea especialmente habilitada: 381 319 5131.