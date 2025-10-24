Alerta por lluvias en 13 provincias argentinas: qué pasará en Tucumán

Las malas condiciones del tiempo regresan este viernes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este viernes para zonas de Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco y Salta. En algunas zonas, el aviso subía a alerta naranja.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En cuanto a las zonas con alerta naranja, el organismo indicó que “el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h”.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes