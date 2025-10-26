Alerta por tormentas: la provincia, nuevamente, en riesgo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso que prevé precipitaciones dispersas para la noche del lunes y la madrugada del martes.
Alerta por tormentas
El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que podrán ser superados de forma puntual. Las mayores precipitaciones se prevén en las zonas serranas.
Recomendaciones
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura; retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades; tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.