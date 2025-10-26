Alerta por tormentas

Alerta por tormentas: la provincia, nuevamente, en riesgo

El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que podrán ser superados de forma puntual. Las mayores precipitaciones se prevén en las zonas serranas.

Recomendaciones

  • Evitá actividades al aire libre.
  • No saques la basura; retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades; tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.