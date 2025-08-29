Alerta por vientos intensos en cuatro provincias del norte argentino: qué pasará en Tucumán
Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos de hasta 100 km/h en cuatro provincias para este viernes 29 de agosto.
La misma indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas
- La alerta afecta un pequeño sector de Tucumán
- Salta
- Catamarca
- La Rioja
El área cordillerana será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
El resto del área será afectada, a partir del sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Recomendaciones del SMN
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.