Alerta vial: este miércoles, una parte de la ruta provincial 307 permanecerá cerrada

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este miércoles habrá un corte total en el kilómetro 13 de la ruta provincial 307, en los valles calchaquíes, que obligará al cierre del tramo que conecta la rotonda de El Mollar con ese punto. En la zona se realizarán trabajos de reparación en las alcantarillas y la interrupción de la circulación se extenderá desde las 9 hasta las 18.