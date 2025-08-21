Alertas por viento Zonda, lluvias y nevadas en distintos puntos del país: qué pasará en Tucumán
También rige una advertencia por viento Zonda, lluvias y nevadas en otras zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos de hasta 100 km/h y viento Zonda en 10 provincias de la Argentina para este jueves 21 de agosto. Además, rige una advertencia por lluvias en una provincia y por nevadas en otras dos.
Alerta amarilla por viento, viento Zonda, nevadas y lluvia: las zonas afectadas
- Viento: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán.
- Viento Zonda: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán.
- Nevadas: Mendoza, Neuquén, San Juan.
- Lluvias: Chubut.
Alerta amarilla por viento
- Zonas afectadas: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán.
El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Cabe destacar que los vientos que afectarán la región del este de Mendoza, San Luis y este de La Rioja durante el viernes serán del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 70km/h.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta amarilla por viento Zonda
- Zonas afectadas: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán.
El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual.
Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Recomendaciones del SMN:
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta amarilla por nevadas
- Zonas afectadas: Mendoza, Neuquén, San Juan.
El área cordillerana será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 80 cm en todo el período de alerta.
La situación estará acompañada por vientos intensos, con probable ocurrencia de viento blanco.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- Retirá de forma periódica la nieve acumulada en los techos.
- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
- Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta amarilla por lluvias
- Zonas afectadas: Chubut.
El área será afectada por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nevadas.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.