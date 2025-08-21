El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos de hasta 100 km/h y viento Zonda en 10 provincias de la Argentina para este jueves 21 de agosto. Además, rige una advertencia por lluvias en una provincia y por nevadas en otras dos.

Alerta amarilla por viento, viento Zonda, nevadas y lluvia: las zonas afectadas

Viento: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán.

Viento Zonda: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán.

Nevadas: Mendoza, Neuquén, San Juan.

Lluvias: Chubut.

Alerta amarilla por viento

Zonas afectadas: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán.

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Cabe destacar que los vientos que afectarán la región del este de Mendoza, San Luis y este de La Rioja durante el viernes serán del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 70km/h.

Recomendaciones del SMN:

Evitá actividades al aire libre. Asegurá los elementos que puedan volarse. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por viento Zonda

Zonas afectadas: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán.

El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Recomendaciones del SMN:

Asegurá los elementos que puedan volarse. Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas. No estaciones tu vehículo bajo los árboles. Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible. En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por nevadas

Zonas afectadas: Mendoza, Neuquén, San Juan.

El área cordillerana será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 80 cm en todo el período de alerta.

La situación estará acompañada por vientos intensos, con probable ocurrencia de viento blanco.

Recomendaciones del SMN:

Evitá actividades al aire libre. Retirá de forma periódica la nieve acumulada en los techos. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por lluvias

Zonas afectadas: Chubut.

El área será afectada por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nevadas.

Recomendaciones del SMN: