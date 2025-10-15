Con la proximidad del Día de la Madre, que se celebrará el domingo 19 de octubre, el comercio de Tucumán registra un incremento en las expectativas de ventas y movimiento en las calles comerciales.

Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, señaló que el pico de actividad se concentra en esta semana: “el mayor movimiento es esta semana. Entonces, contratamos gente para que pueda trabajar en los días previos”.

Coronel indicó que, pese a las oportunidades que generan las fechas comerciales, persisten inquietudes por la situación económica, especialmente en los rubros de calzado y textil. En ese sentido, afirmó que los comerciantes implementan diferentes estrategias promocionales para captar consumidores.

Respecto a las modalidades de pago demandadas, señaló que muchos clientes optan por financiaciones con tarjetas para concretar sus compras en estas fechas.

Horarios del comercio en Tucumán

Zona Día Horario Observaciones Peatonales y Microcentro Viernes 9 a 21 Horario extendido Peatonales y Microcentro Sábado 9 a 21 Horario extendido Resto de los locales Viernes Horario habitual Funcionarán con su horario normal Resto de los locales Sábado Algunos con horario extendido / otros habitual Varía según el local

Así, el sector espera aprovechar la cercanía del Día de la Madre para dinamizar ventas, mientras ajusta planteles y promociones ante un panorama comercial con desafíos en ciertos rubros.